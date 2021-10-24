AKP'liden il başkanına: 'Başkanım üye olmuyorlar, bize yalan söylüyorsunuz diyorlar'

Gaziantep’te CHP'li Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda, “üye yapın” çağrısı yapan AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’ye bir kişinin; “Başkanım üye olmuyorlar, ikna edemiyoruz. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar” yanıtını verdiğini gösteren bir video paylaştı.

Dün düzenlenen AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda çekilmiş bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Kalkan “AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, il başkanı üye kayıtları yapın çağrısında bulunuyor. Bir hanımefendi de ‘Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz’ diyorlar, şeklinde feryat ediyor. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok!” diye yazdı.

Videoda, AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’nin kürsüden yaptığı konuşmada “Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, hısmınız lütfen üye yapınız. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız üye sayısına göre zaten dünyada lider parti. Kendisi inşallah bizim sayımızla dünyaya kafa tutacak” dediği görülüyor. Videoda, bir kadının ise "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar" dediği duyuluyor. (ANKA)

