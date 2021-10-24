TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı: AKP'yi oluşturan ittifaklar dağılmaya başladı

23 Ekim Cumartesi günü TKP Kayseri il binasında, Parti Merkez Konseyi üyesi Erhan Nalçacı'nın katılımıyla ''AKP dağılıyor mu?'' başlıklı bir söyleşi yapıldı.

Nalçacı söyleşide AKP öncesi Türkiye'nin kısa bir özetini sundu ve AKP'nin bir proje partisi olarak iktidara geldiği günden günümüze kadar geçen süreci aktardı.

AKP'nin Cumhuriyetin değerlerini ortadan kaldırdığını aktaran Nalçacı, iktidarın kamucu birikimi tasfiye sürecine ve sermayeye sağladığı sınırsız olanaklara değindi.

AKP'yi oluşturan ittifakların dağılmaya başladığını belirten Nalçacı, bu süreçte sermaye içinden de "hizaya getirici" açıklamaların gelmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Nalçacı konuşmasında emekçilerin seçim sandığına sıkıştırılmaya çalışıldığını, siyasi ve ekonomik programları neredeyse birbirlerinin aynı partilerin seçenek olarak sunulduğunu, halkın Cumhur ve Millet İttifakı arasında bir seçime zorlandığını belirterek iktidarın ve düzen muhalefetinin emekçiler için bir umut olamayacağını dile getirdi.

Eşit ve özgür bir Türkiye'nin yalnızca işçi sınıfının örgütlülüğü ile kazanabileceğini belirten Nalçacı, işçi sınıfının, tüm emekçilerin temsilcisi olarak bir cephenin mutlaka örgütlenmesi ve büyütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Nalçacı söyleşi sonrası TKP gönüllü formu dolduranlara rozetleri taktı.