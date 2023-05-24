AKP'li Zeynep Alkış'tan HÜDA PAR savunması: 'Normalde ekrana kadın çıkarmaz'

AKP Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı, 4. ve 5. Dönem MKYK Üyesi Zeynep Alkış, AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'a ilişkin konuştu.

Alkış "En son HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Münevver Aktaş’ı dinledim. Normalde HÜDA PAR ekrana kadın çıkarmaz. Kadını siyasette gösterme noktasında Yeniden Refah’ın önüne geçmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'dan Meral Candan'a konuşan Alkış şunları söyledi:

"Açıkçası HÜDA PAR ile ilgili bir itirafta da bulanayım; son dönemde kadınları ekrana çıkarmaları beni çok şaşırttı. Kendilerini ifade ediş şekillerinde, kadın haklarını ele alışları İslam doğrultusunda. En son HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Münevver Aktaş’ı dinledim. Normalde HÜDA PAR ekrana kadın çıkarmaz. Kadını siyasette gösterme noktasında Yeniden Refah’ın önüne geçmiş durumdalar. Türkiyelileşme iddiasındalar. Yerel siyasette talepleri ve istekleri farklıydı. Ama Türkiyelileşme sürecine girdikten sonra değişti. İttifaka girme amaçları da buydu. Son dönemde onlara yapılan tüm eleştirilere karşı kadın kollarından birilerini ya da kadınlarla ilgili çalışanları sahaya sürdüklerini görüyorum. Bu kadın hareketi açısından aslında önemli ve kıymetli bir adım. HÜDA PAR’ın kadınlarla ilgili konularda AK Parti’nin düşüncelerine göre hareket edeceğini düşünüyorum.

Bunu, onların nazarında söylüyorum çünkü onları yerelden çok iyi tanıyorum. Bütün bu ideolojik hareketler, kendi içlerinde yapacakları devrimin kadınsız olmayacağının farkında. HÜDA PAR da o çizgiye geldi. Kadın perspektifinden baktığımda böyle düşünüyorum. Yani HÜDA PAR da Türkiyelileşmenin önünde kendi adına aşacağı en önemli şeyin, kadın görünürlüğünü ve varlığını siyasete yansıtmak olacağının farkına vardı. Belki Türkiye adına kadınlar olarak kazanımımız, bu olabilir. Hangi fikirde olursa olsunlar, kadınların ortak paydada bulaşabileceği bir yer olabiliyor."

'HÜDA PAR'a gelinceye kadar çok daha ciddi sorunlarımız var'

Alkış HÜDA PAR için şu ifadeleri kullandı:

"İttifaka girerek beni çok şaşırttılar açıkçası. HÜDA PAR ittifak partileri içinde ‘ayrık otuydu.’ Ancak uyum ve entegrasyon konusunda diğer partilerin önüne geçti. Bu süreçte en çok konuştuğumuz konulardan biri oldular ki, ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ lafını onlardan da duyuyordum. Türkiye’de olumlu ya da olumsuz anlamda en çok konuşulan parti oldu. Daha önce biliyorsunuz, ‘Kürdistan’ diyorlardı ama şimdi Türkiyelileşmeden bahsediyorlar, daha çok birlik ve beraberlik mesajı veriyorlar. Bence kendi fikirlerini dayatmaktan ziyade AK Parti’nin onlara sunacağı çerçeve içinde siyaset yapacaklar."

"Ülke olarak karışık bir durumdayız. HÜDA PAR’a gelinceye kadar çok daha ciddi sorunlarımız var" diyen Alkış "Çünkü HÜDA Par’ın yetki ve konumu belli. Onların bize dayatacakları bir durumları yok. AK Parti’nin kadın politikasının üstüne koyacakları bir şey yok, geriye de götüremezler. Bizim sorunumuz, Türkiye’nin çok sığ bir milliyetçilik eğilimine gelmiş olması. Kadın haklarından çok daha elzem bir konu" diye konuştu.