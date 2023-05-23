AKP'li Zengin: CHP'de 39 milletvekili tartışmalara neden olacak

AKP’li Özlem Zengin 28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, “Muhalefet toplumu okuyarak yeni plan kurmadı. Muhalefet derin bir hayal kırıklığıyla karşılaşacak” dedi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. "CHP içinde bir kaynama var" diyen AKP'li Zengin, “39 milletvekili tartışmalara neden olacak” değerlendirmesini yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İki turlu bir seçimi Türkiye ilk defa deniyor. Sorular sıfırdan yeniden soruluyor. Biz istiyorduk ki Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu alalım. Muhalefet toplumu okuyarak yeni plan kurmadı. Yapılan açıklamalara baktığım zaman ah anlayamamışız gibi yorumlar görüyorum. Keskin dönüşler var, bu sefer daha büyük hayal kırıklığıyla karşılaşacaklar. Bütün kurguyu 6'lı masa üzerine kurmuşlardı. Ortaya konan tablo onları şaşırtan bir netice koymuş oldu."

Parlamenter sisteme dönüş olur mu?

"Biz bunun için referandumdan geçtik. AKP parlamenter sistemi bir daha düşünmez. Yolun başında ne anlatıyorsak, ikinci turda da onu anlatıyoruz. Radikal keskin dönüşler yaptığınız zaman size inanamaz. Bugün söylediklerinin hepsini dün söylemeliydi. Bu seçimden notlar çıkarsak, mesajları net söyleyenler, gerçekçi anlatanlar, her tarafa hitap edenler değil kendi seçmenine hitap edenler... HDP'yle ilgili kaygıların anlaşılmadığını düşünüyorum. Hem milliyetçilerden oy isteyeceksiniz hem HDP'lilerden oy isteyeceksiniz. Müthiş bir kafa karışıklığına sebebiyet veriyor."