AKP'li Zenbilci: Artık Türkiye buna alışacak, erken seçimler olmayacak

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, "Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak" dedi.

Edirne'de AKP'nin düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'nin kapanış programında konuşan Zenbilci, hedeflerinin dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'deki yansımasından ülkeyi bir an önce kurtarmak olduğunu öne sürdü.

'Bizim gündemimizde seçim yok'

‘2023 seçimlerinde daha diri, heyecanlı bir seçimi elde etmeyi arzu ediyoruz’ diyen Zenbilci, erken seçimler yapılması yönündeki taleplere ilişkinse şöyle konuştu:

"Muhalefetin genel temel argümanı budur. Sürekli seçim ister, istemesi de doğaldır. Bu anlamda herhangi bir şey söylemiyorum. Önemli olan muhalefetin bu isteğinden ziyade insanımızın ihtiyaçları nedir? Ne yapılmalı? Bugün dünya çapında yaşanan ekonomik krizin ülkemize yansımalarından bir an evvel kurtarmaktır. Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak. Muhalefetin, Millet İttifakı'nın böyle bir çalışması olduğunu gözlemliyoruz ama bizim gündemimizde böyle bir erken seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli de defalarca bunu açıkladılar. 2023 Haziran'da seçimlerimizi yapacağız. Bütün bölgelerde teşkilatımızın seçimlere hazır hale gelmesi için, bu eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Bizim gündemimizde seçim yok."