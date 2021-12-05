AKP'li Zenbilci: Artık Türkiye buna alışacak, erken seçimler olmayacak

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, "Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak" dedi.
Edirne'de AKP'nin düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'nin kapanış programında konuşan Zenbilci, hedeflerinin dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'deki yansımasından ülkeyi bir an önce kurtarmak olduğunu öne sürdü.
'Bizim gündemimizde seçim yok'
‘2023 seçimlerinde daha diri, heyecanlı bir seçimi elde etmeyi arzu ediyoruz’ diyen Zenbilci, erken seçimler yapılması yönündeki taleplere ilişkinse şöyle konuştu: