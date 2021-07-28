AKP'li yöneticiden aşı çağrısı: Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı’mız olur muydu?

İBB seçimlerinde itirazlarıyla adını sıkça söz ettiren Ali İhsan Yavuz, aşı çağrısında Erdoğan argümanını kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Cumhurbaşkanımız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı’mız olur muydu?” sözleriyle insanları aşı olmaya davet etti.

Yavuz, Sakarya Erenler’de düzenlenen Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada aşı olma çağrısında bulundu.

Sakarya’nın aşılanma oranında daha yukarılara çıkması gerektiğini belirten ve bazı kişilerin aşı konusunda çekincelerinin olduğunu dile getiren Yavuz, Erdoğan’dan örnek vererek şu çağrıda bulundu:

“Bilim adamları, bütün hekimler bunu oluyor. Cumhurbaşkanımız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı’mız olur muydu? Bütün hekimler aşısını yaptırıyor, onlar işin ehli olan insanlar. Dolayısıyla bizim aşılarımızı olmamızda fayda var. Almamız gereken mesafe var, bunun için de aşı, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız gerekiyor.”