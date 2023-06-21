AKP’li yıllarda Kuran kurslarının sayısında 4,5 kat artış

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanlığı’nın verilerine göre, 2002-2023 arasında Türkiye genelinde yeni 12 bin 973 Kuran kursu açıldı. AKP’nin iktidara geldiği yıl Türkiye’deki toplam sayıları 3 bin 699 olan Kuran kursları, 2003 yılının ardından 2011’e kadar hemen her yıl biner biner arttı. Diyanet’e bağlı Kuran kursu sayısında 2011 ve 2012 yılları arasında rekor artış yaşandı. 2011 yılında 9 bin 486 olan kurs sayısı 2012 yılında 14 bin 676’ya fırladı.

Sayı katlandı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’nin dördüncü iktidar döneminin başlangıcı 2015 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kursu sayısı 15 bin 611 oldu. 2017 ve 2019 yıllarındaki Kuran kursu sayısı ise kayıtlara sırasıyla, 15 bin 796 ve 18 bin 975 olarak geçti.

2023 yılı itibarıyla toplam Kuran kursu sayısı, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına oranla yüzde 350 artarak 16 bin 672 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki toplam Kuran kursu sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında sayısı 15 bin 918 ile ifade edilen özel ve resmi okul öncesi kurumu toplam sayısını dahi geride bıraktı.

Skandallar

Türkiye’de hemen her yıl bir kurs skandala konu olurken öne çıkan bazı olaylar şöyle:

Maraş’taki Arınç Kuran Kursu’nda Kuran hocası olarak görev yapan Ruhullah Çelik, Maraş’ta Eylül 2022’de dört ayrı çocuğa istismarda bulunmaktan tutuklandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camisi’nde, cami imamı olduğu belirtilen bir kişi, Kuran kursuna gelen küçük çocuğu arkadaşlarının önünde darp etti.

Elbistan’da kemerle şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Bedir Efendi Erkek Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nda iki çocuğa yönelik cinsel istismardan açılan davanın halen devam ettiği bildirildi.

Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda Temmuz ayında 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz isimli çocuk, kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulundu.