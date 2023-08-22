AKP'li Yazıcı Ensarcı ismi ziyaret etmişti: Paylaşılan fotoğraf tepkilerin ardından silindi

Ensar Vakfı’nda çocukları istismar eden "sorumlu olan bir öğretmen" ile fotoğraflar çektiren dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun 13 gün önce Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına tepkiler devam ediyor.

Emine Gizem Çetiner'in, “Bu müdür gidinceye kadar protestom devam edecek” sözleriyle başlattığı oturma eylemi devam ederken, AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

'Hayırlı olsun' ziyaretine gitti

AKP'li vekil ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmadı. Tepki çeken ziyaret, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” paylaşımıyla ortaya çıktı.

Bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşımı da bir açıklama yapılmaksızın kaldırıldı.

Silinen paylaşım.

Sultanoğlu kimdir?

Karaman'da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) ile bağlantılı olduğu söylenen yurtlarda kalan 45 çocuk onlardan "sorumlu olan bir öğretmen" tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Olay bir çocuğun yaşadıklarını bir psikoloğa anlatması ve psikoloğun konuyu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıkmıştı. Olaydan 4,5 yıl sonra İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve iki idareciye soruşturma açılmıştı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun çocukları istismar eden ve 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Muharrem B. ile yurtta birlikte fotoğraf çekildiği ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 9 Mayıs 2014'te "KAİMDER yurdumuzdaki öğrenciler ile sohbete geldik. Maşallah çocuklar pırlanta" yazarak fotoğrafı Twitter hesabından paylaşmıştı.