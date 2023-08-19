AKP'li Yavuz'dan ekonomi yorumu: Çok güzel gidiyorduk, geldiğimiz nokta iyi bir nokta

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesini bir yol kazası olarak görüyoruz açıkçası. Ankara ve İstanbul'un yeniden Cumhur İttifakı'na ait iki belediye olmaması için hiçbir neden yok. Çantada keklik de görmüyoruz. Yani çok zor görmüyoruz açıkçası" dedi.

Yavuz, partisinin Şehir Buluşmaları programı kapsamında Samsun'da Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

'Milli gelirden kişi başına düşen pay anlamında iyi geldik, iyi gidiyorduk'

Türkiye'deki enflasyon konusuna da değinen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel gidiyorduk, geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Devasa işler yapıldı, köprüler, yollar, üniversiteler, havaalanları filan, bunları tek tek anlatmama gerek yok. Yani bunlar eski Türkiye'yle mukayese edilmeyecek kadar iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesidir. Milli gelirden kişi başına düşen pay anlamında iyi geldik, iyi gidiyorduk. Ama üst üste gelen birtakım şeyler, mesela işte pandemi sürecidir, Ukrayna-Rusya savaşıdır ve diğer işlerdir. Bizim Türkiye özelinde depremdir. Birazcık tabii bizi sarstı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da sık sık söylüyor, 'Bu enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu refah payını tekrar düzelteceğiz.' diyen yaklaşımları var." (AA)