AKP'li Yavuz, Erdoğan'ın adaylığına dair konuştu: 'Bal gibi olur'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz partisinin Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde "bal gibi aday olabileceğini" savundu.

Yavuz Erdoğan'ın adaylığına ve yeniden seçileceğine dair şüphe olmadığını iddia etti ve "Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın" dedi.

Yavuz şöyle konuştu:

"CHP kafası. Diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olamaz, erken seçim olmazsa.' Bazı arkadaşlarımız da diyor ki 'Olsun, birkaç gün erken seçim yaparız'. Alakası yok arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim. Merak etmeyin, zerre şüphe yok. Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın. Haziran 2023'te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok."