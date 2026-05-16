'AKP’li vekilin oğlu okula silahla geliyor' demişti: Gazeteci Yelis Ayaz köşe yazısı nedeniyle tutuklandı

Aydınpost İmtiyaz Sahibi Yelis Ayaz, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın kolejde okuyan çocuğunun okula silah götürdüğünü ve velilerin CİMER'e şikayet ettiğini iddia etmişti. Yazıya göre Sarıbaş'ın çocuğu okula önce bıçak sonra silahla gitti.

Ayaz, söz konusu köşe yazısı üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ayaz'ın iddiaları yalanlanırken, CİMER başvurularının ise "şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik müracaatlar olduğu" söylendi.

Başsavcılıktan savunma: 'Boncuk atan oyuncak tabancaydı, vekilin oğlu değildi'

Başsavcılık açıklamasında "2024 yılı içerisinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hiçbir somut dayanağı bulunmayan ve halk arasında korku, panik ile endişe oluşturabilecek nitelikteki haberlerle ilgili şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ayaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.