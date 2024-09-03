AKP’li vekilin madeni işçilerin bilgilerini sızdırdı: 'Şirket suç işliyor, bakanlık göz yumuyor'

Manisa Soma'da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te, Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye olduğu için işten atılan işçiler bir süredir direnişteydi.

İşçilerin eylemine jandarma müdahale etmiş ve Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 70 işçi gözaltına alınmıştı. İşçiler 2 gün gözaltında tutuldu.

Daha sonra sendika sosyal medya hesabından maden şirketine ait olduğunu belirttiği bazı görüntüler paylaştı. Görüntülerle madendeki kötü çalışma koşulları gösterildi.

Şirket işçinin bilgilerini paylaştı

Bunun üzerine Fernas Madencilik Genel Müdürü olduğu söylenen Serkan Güncü isimli kişi bir işçinin sendika üyelik dökümünü paylaştı.

Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından "Çalışma Bakanlığı sendika üyelik bilgilerini işverenlere mi sızdırıyor?" denilerek, sendika üyelik bilgilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sisteminde tutulan özel bilgi niteliğinde olduğuna dikkat çekildi:

"Bilginin işverenle paylaşılması yasaktır. Bu bilginin sızdırılması, kişisel verilerin gizliliğiyle aykırıdır ve Türk Ceza Kanunu Madde 135'e göre suçtur. Bu yapılan Türkiye'deki tüm işçilerin sendikal özgürlüklerine yönelik büyük bir tehdittir. Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü, sendikal bilgilerin kendisine sızdırıldığına dair suçunu kendi eliyle ikrar etmiştir. Tüm sendikalar, gazeteciler, siyasi partiler ve kamuoyu bu skandalın peşine düşmeli, Çalışma Bakanlığı derhal açıklama yapmalıdır."

Bakanlıktan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da X hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması'na ilişkin aslı olmayan iddialar yer almaktadır. Özel bir maden şirketinin Genel Müdürünün sosyal medya hesabından paylaştığı bahse konu olan üyelik dökümündeki format Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Yetki Tespit Otomasyon Sistemine ait değildir. Ayrıca herhangi bir işverenin de Bakanlığımızın sisteminde bulunan bir dokümana erişim yetkisi bulunmamaktadır. Paylaşılan formattaki dökümler e-Devlet Portalı üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği üyelik bilgi dökümleridir."

Sendika ise bakanlığa şirketle ilgili bir denetleme ya da soruşturma sürecinin başlatılıp başlatılmayacağını sordu.

Ferhat Nasıroğlu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Nasıroğlu ailesi her taşın altında

AKP'li Ferhat Nasıroğlu ve ailesi aldıkları ihalelerle gündemde.

1982 yılında kurulan, Fernas Grup, otomotiv, enerji, inşaat malzemeleri, maden ve gıda gibi alanlarda da yatırım yaptı. Şirket, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok kurumun ihalesini aldı.

OdaTV'nin haberine göre, 2021 yılında AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun yakınlarına ait Fernas inşaat şirketi Aydın-Denizli Otoyolu'nun projesini aldı. Yap işlet devret modeli ile şirkete verilen otoyol projesi o dönemde maliyeti nedeniyle eleştirilere konu olmuştu. Şirket yolun yapımı sırasında yaptığı ağaç katliamı nedeniyle kamuoyunda tepki çekmişti.

Proje için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün şirkete günlük 35 bin araç geçiş garantisi verdiği öne sürülmüştü. Konu CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız tarafından da soru önergesi ile Meclis gündemine taşınmıştı.

İhalesiz 24 milyon dolar

Ferhat Nasıroğlu'nun kuzeni Muzaffer Nasıroğlu'nun şirketi Fernas İnşaat BOTAŞ’tan ihalesiz aldığı 24,5 milyon dolarlık "yolsuzlukla" da gündeme gelmişti. BOTAŞ Genel Müdürü; "İşi yapsa da, yapmasa da Fernas Şirketi’nin 24,5 milyon dolar ödeyeceğini ve bunun doğru bir karar olduğunu" savunmuştu.

Maden sahasında da çalıştılar

Koza Altın İşletmeleri, Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde bulunan Mollakara Köyü’nde maden sahası açma kararı almıştı. Çevresel Etki Değerlendirme raporu (ÇED) 2022 yılında alınan saha için uzun yıllardır fizibilite çalışmaları yapılırken firma tarafından alanda gerçekleştirilen sondaj ve karot analizleri sonucunda 14,09 milyon ton cevher rezervinin tespit edildiği belirtilmişti.

2023'ün ekim ayında ise yine Fernas İnşaat Şirketi tesisin yapım ihalesini aldı. Şirket ihale kapsamında inşaat işleri için 5 milyar TL ve Makine ve Ekipman Temini İşleri 40,7 milyon dolar tutarında bir bedelin belirlendiği açıklamıştı.

'Beyaz Enerji' yolsuzluğunda isimleri geçti

2005 yılında aralarında bürokrat, patron ve bir de çaycının olduğu "Beyaz Enerji-2" operasyonunda AKP Batman Milletvekili Nezir Nasıroğlu'nun kuzeni ve Fernas İnşaat'ın sahibi Muzaffer Nasıroğlu adı geçmişti. Dosya kapsamında Muzaffer Nasıroğlu ve Nasıroğlu`nun şirketinde çaycı olarak çalışan Yaşar Giregiz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.