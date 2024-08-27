AKP'li vekilin patron olduğu Fernas Madencilik’te 70 işçi gözaltına alındı

Manisa Soma'da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te işçiler Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye olduğu için işten atıldı.

Sendika ve işçiler çalışmayı durdurarak ocak önünde direnişe başladı. İşçilerin eylemine jandarma müdahale etti.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 70 işçi gözaltına aldı. Jandarmanın gözaltına almadan önce işçilerin üzerine yürürken ritmik şekilde kalkanlarına coplarını vura vura geldiği görüldü. Daha önce de grevdeki Lezita işçilerini gözaltına alan jandarmalar kalkanlarına cop vura vura yürümüştü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bağımsız Maden İş, “Asıl gözaltına alınması gerekenler alınmıyor, biz alınıyoruz. Suçlu hep işçi oluyor, hiç patron olmuyor. Aralarında genel başkanımız Gökay Çakır’ın da olduğu en az 70 madenci gözaltına alındık. Yine geliriz, asla korkmayız, geri çekilmeyiz. Ses verin, hep beraber kazanalım” dedi.