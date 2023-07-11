AKP'li vekilin kardeşinin 'çocuğa cinsel istismar' davasında gelişme

AKP'li Ali İnci’nin kardeşi olan ve Sakarya’nın Pamukova ilçesinde benzin akaryakıt istasyonları ve fabrikası bulunan Yusuf İnci, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyordu. Bir süre Fildişi Sahili'ne kaçan Yusuf İnci, daha sonra dava sürecinde Türkiye'ye döndü ve 22 Ocak 2019'da tutuklandı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, dönemin Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan’ın mağdur çocuğun avukatlığını üstlendiği davada karar 2019'da çıktı. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yusuf İnci'yi çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan indirimlerle birlikte 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin gerekçeli kararında istismar detaylı olarak anlatıldı.

'Abisinin nüfuzunu kullandı'

Kararda ayrıca sanık Yusuf İnci’nin abisi olan ve daha önce Hendek Belediye Başkanlığı yapan soruşturmanın başladığı dönemlerde ise milletvekili seçimleri için aday olan Ali İnci’nin nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Bunun sonucu olarak soruşturmada ihmal gösterildiği iddiasıyla Sakarya Barosu’nun destekleri üzerine mağdure çocuğun ayrıntılı ifade vermesinin ve koruma altına alınmasının sağlandığı belirtilen kararda, bundan önce serbest bırakılan olayla ilişkili sanık A.K.’nin tutuklandığı, Yusuf İnce’nin ise Fildişi’ne giderek dönmediği kaydedildi. Sanığın ancak 22 Ocak 2019’da Türkiye’ye dönmesinin ardından tutuklandığı belirtilen kararda, kuaför sahibi A.K.'nin de aynı cezayı aldığı belirtildi.

Kararda, sanıkların cezasının üst sınırdan verilmesinin gerekçesi ise, "her iki sanığın yaşları, evli ve çocuk sahibi olmaları, mağdur çocukların ise yaşlarının 18 yaşından küçük genç kız olmaları, mağdurenin babasının cezaevinde olması ve sanık Yusuf İnci'nin ekonomik yönden güçlü olması" gösterildi.

Yargıtay cezayı onamıştı

Temyiz üzerine dosya Yargıtay 14. Ceza Dairesi’ne gitti. Cezada indirime gidilirken hata yapıldığını belirten daire, 2021'de cezayı 26 yıl 6 ay 22 gün şeklinde düzelterek onadı.

Sanık avukatları, kesinleşen cezaya karşı iki kez karar düzeltme talebinde bulundu. Karar düzeltme yoluna gitme yetkisi bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2012’de ilk talebi reddetti. Ancak Yusuf İnce’nin avukatı, 2023'te ikinci bir başvuruda bulundu. Başsavcılık yine “dosya kapsımı ve delillerin mahkûmiyet için yeterli olduğuna, hükmün esasına etkili bir hususun inceleme dışı bırakılmadığı” gerekçesiyle 16 Şubat 2023'te avukatın talebini bir kez daha reddetti.

Yargıtay'dan tepki çeken adım

Yusuf İnce’nin avukatı, 1 Mart 2023'te Yargıtay Başsavcılığı’na üçüncü kez karar düzeltme için başvuruda bulundu. Daha önce iki başvuruyu reddeden Yargıtay Başsavcılığı, bu kez dosyayı Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden isteme kararı aldı. Dosya aslının bir örneğinin kendisine gönderilmesini isteyen başsavcılık, temyiz formuna "itiraz inceleme konulu" olduğu şeklinde uyarı yazısı eklenmesini de özellikle istedi.

Başsavcılık, dosyayı inceledikten sonra karar düzeltme yoluna gidip gitmeyeceğine karar verecek. Başsavcılık, karar düzeltme talebinde bulunursa son kararı Yargıtay 14. Ceza Dairesi verecek.

Mağdurenin avukatından tepki

Mağdurenin avukatı Zafer Kazan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Yargıtay'ın böyle bir uygulamasına rastlamadık. Ama her nedense üst üste sürekli karar düzeltme yoluna başvuruluyor ve çok ilginçtir ki Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığı daha önce birden fazla defa reddettiği bu talebi bu kez değerlendirme kararı alıyor. Bu çok ilginç. Ne değişti ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın onayladığı kesinleşmiş bir dosyayı bu defa inceleyeceğim dedi. Kamuoyunu yaşanan ilginç gelişmeyi yakından takip etmeye davet ediyorum. Aksi halde sessiz ve derinden bir elin adaletin yerini bulduğu bu kesinleşmiş yargı kararını değiştirmesinden endişe ediyoruz."