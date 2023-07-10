Ağrı'da bir imam ‘çocuğa cinsel istismar’dan tutuklandı

Ağrı merkeze bağlı bir köyde imamlık yapan Y.Ç., 22 Haziran’da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde sokakta gördüğü 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
Kız çocuğunun yaşananları ailesine anlatmasının ardından aile şikayetçi oldu.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre olayın yaşandığı sokaktaki kamera kayıtlarını inceleyen ve esnafla konuşan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri imam Y.Ç.’yi evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği belirtilen imam Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.