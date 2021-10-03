AKP'li vekilden yurttaşa: Camiye geleceksin, dik gelmezsen yatay gelirsin

AKP Zonguldak milletvekili Hamdi Uçar, sosyal medya hesabından içinde caminin de bulunduğu bir deniz kıyısı manzarası paylaşıp içki içeceğini duyuran yurttaşa "Camiye geleceksin. Ezan ile gelmezsen sela ile gelirsin" diye yanıt verdi.

Facebook'ta Engin Zaman adlı hesaptan camili bir manzara fotoğrafı paylaşılıp "Çok içki içmem ama bu manzara karşısında bir büyük ile ağzımı çalkalar, ikinci büyük ile çakır keyif olup beş rekat keyif yaparım" diye yazıldı.

Zaman daha sonra yaptığı paylaşımda önceki paylaşımını yanlış yorumlara yol açtığı için kaldırdığını belirterek "Bundan sonra ahmaklar için daha açıklayıcı yazacağım" diye yazdı. Zaman bir başka paylaşımında da "Teşekkürler Zonguldak. Jandarma ifademi almak üzere geldi. Hakkınızı helal edin" dedi.

İhlas Haber Ajansı, Zaman hakkında paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AKP Zonguldak milletvekili Hamdi Uçar ise Zaman'ın ilk paylaşımını alıntılayarak "Camiye geleceksin. Ezan ile gelmezsen sela ile gelirsin. Dik gelmezsen yatay gelirsin. Elbise ile gelmezsen kefen ile gelirsin. Canlı gelmezsen ölü gelirsin. Anla artık mutlaka gelirsin!" diye yazdı.

AKP'li Uçar "Senden başka birşey beklenmez zaten... İnsanlara tepeden bakan, içki içmeyi marifet gibi paylaşan bundan keyif alan zihniyetinizi açığa vurdunuz. İnsanların dini duygularıyla alay eden bu düşüncede olanlara milletimiz cevabını verecektir. Allah'ın evini ve şerefli Türk Bayrağını kimse zıkkımlarına meze yapamaz. Yazıklar olsun! Kınıyoruz" ifadelerini kullandı.