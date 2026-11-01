AKP'li vekilden fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama: 'Bu çapta yolsuzluk kamu görevlileri olmadan işlenemez'

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kamuoyunda fon vurgunu olarak anılan soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin de soruşturmanın odağında olması gerektiğine işaret etti.

Fon dolandırıcılığının örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Özkaya, soruşturma kapsamında her gün yeni gözaltı ve tutuklamaların yaşandığını kaydetti.

Özkaya, açıklamasında, "Özellikle bu çapta büyük bir yolsuzluk kamu görevlilerinin suça iştiraki olmaksızın işlenemez" ifadelerini kullandı.

Fon vurgunundan kamu görevlilerinin rolüne uzanan gerçekleri takip etmek için soL'a abone olun.

'İtirafçı olup mal varlıklarını iade edin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Özkaya, "Hiç kimseye peşinen suçlu veya suçsuzdur demiyorum, ancak bu yolsuzluk Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gittiği yere kadar gitmelidir" dedi.

Patronlar ve kamu görevlilerine seslenen Özkaya, "Aç gözlü iş insanları ve bunlarla iş tutan kamu görevlileri; acilen itirafçı olup pişmanlıkta bulunun ve haksız olarak edindiğiniz tüm mal varlığını Hazineye/SPK'nın bildirdiği hesaba iade etmelidir" çağrısında bulundu.

Soruşturmadan unvanı ve sıfatı ne olursa olsun kimsenin kurtulamayacağını savunan Özkaya, işlemlerin elektronik ortamda kayıt altında olduğunu ve gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını ileri sürdü.

SPK'nin halka arz izinlerini de gündeme getirdi

Özkaya, açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son dönemde halka arzına izin verdiği şirketleri de gündeme getirdi. Bazı şirketlerin mali tablolarının gerçeğe aykırı biçimde şişirilmiş olabileceğini belirten Özkaya, bu şirket sahiplerinin elde ettikleri gelirlerin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

Sermaye piyasasının temelinin güven, şeffaflık ve dürüstlük olduğunu iddia eden Özkaya, bu ilkelere aykırı davrananların sonuçlarına katlanması gerektiğini ifade etti.

214 kişinin kazancı 187,6 milyar lira olarak hesaplanmıştı

Fon soruşturmasına ilişkin daha önce açıklanan veriler, olayın mali boyutunu ortaya koymuştu.

Soruşturma dosyasına giren incelemelere göre üç fondan kazanç sağlayan 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam 187 milyar 653 milyon lira elde ettiğinin hesaplandığı aktarılmıştı. Bu kişilerin 141'ini gerçek kişiler, 73'ünü ise tüzel kişiler oluşturuyordu.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan önceden haberdar olarak çıkış yaptığı değerlendirilen kişilerin de mercek altına alındığını açıklamıştı. Kazanç sağlayan isimlerin kamuoyuyla paylaşılmaması ise soruşturmanın şeffaflığına ilişkin tartışmaların sürmesine neden olmuştu.

Fon krizinin ardından 131 fonun tasfiyesi gündeme gelmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin yatırımcının parasının ilgili bankalara yatırıldığını açıklamıştı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.