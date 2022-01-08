AKP'li vekilden CHP'nin oy oranına ilişkin açıklama

Muhalefetten erken seçim çağrıları gelirken seçimin zamanında yapılacağını söyleyen AKP'den ilginç bir anket iddiası geldi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Başta Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, yapılan anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru bir iniş içinde olduklarını net bir şekilde gördükleri için bu konuda hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek bir kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" iddiasında bulundu, "İşin özü, bu gerçekliğe dayanıyor. Milletimiz sağ duyusuyla bütün olup bitenleri tartıyor ve haktan, hakikatten yana tavır koyuyor. Bunun en güzel örneğini, Haziran 2023'te bir kez daha göreceğiz" ifadesini kullandı.

103 anketin sonucu farklı çıkmıştı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 ayrı firmanın 103 ayrı anketi baz alınarak oluşturulmuş olan oy oranlarına dair anketin sonuçlarını açıklamış, söz konusu ankette AKP yüzde 31, CHP ise yüzde 26,7 çıkmıştı.