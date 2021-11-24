AKP'li vekil: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

Konya’nın yerel televizyon kanalı KONTV’ye konuşan AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybına ve artan gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘FETÖ çeşitli denemeler yaptı ancak sonuç alınamayınca ekonomi üzerinden saldırıya geçti" diyen AKP’li Etyemez, “Gemilerimiz işin başında ama bundan rahatsızlık duyuyorlar. Terörle ilgili de sınır ötesinde adam yanı başımızda bir takım örgütlenmeler yapıyor. Biz buna müdahale ediyoruz. Bize karşı silah çeviren adamla barış mı yapacağız? Biz demeyiz, biz öyle yapmayız. Buralardan sonuç alamayanlar yıllarca ‘Gezi olayları’ denediler, ‘FETÖ’ bir takım hadiseleri denedi buradan bir sonuç almadılar” dedi.

"FETÖ şimdi de milletin cebindeki paraya ve mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyor” diyen Etyemez şöyle konuştu:

“Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şey de bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil” .