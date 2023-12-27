AKP'li vekil İsmail Erdem: İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım

İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİP ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Erdoğan'ın NATO'ya giriş için "Bizden destek beklemesin" dediği ancak daha sonra onay verdiği İsveç'le ilgili AKP'li İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'den açıklama geldi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdem şunları söyledi:

"İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AKP Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı."