AKP'li vekil hedef gösterdi, MHP'li vekil tehdit etti: 'Dini aşağılıyor' diyerek Mustafa Keser'in konserini iptal ettirdiler

15 Mayıs'ta Kayseri'de konser vermeye hazırlanan sanatçı Mustafa Keser, Kayserililer hakkında sahnede anlattığı bir fıkra nedeniyle hedef gösterildi.

Fıkradaki “Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var" sözleri nedeniyle AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu tarafından hedef gösterilen Keser'in konseri iptal edildi.

Mustafa Keser, iptal kararının ardından yaptığı açıklamada haklı olduğunu ve özür dilemeyeceğini kaydetti. Söz konusu fıkranın çarpıtıldığını belirten Keser, fıkranın tamamını paylaştı.

"Dini değerleri aşağıladığı" iddia edilen fıkra şöyle:

Yahudi ile Kayserilinin farkı mı var oğlum? Yahudi de hesap kitap bilir, Kayserili de hesap kitap bilir. Kayseri'de bir gayrimüslim kardeşimiz İslam'a geçmeye karar vermiş. İslam'ın şartlarını araştırıyor oradan buradan. Bir dükkana girip 'Ben İslam'a geçeceğim de bu İslam'ın şartı kaçtır bana bir söyler misin' diyor. Kayserili düşünüyor düşünüyor, 'sekiz' diyor. Yahudi 'Beş olmasın sakın' deyince Kayserili 'O bize gelişi' diyor.

'Özür dilenecek bir durum yok'

Konserinin iptal edilmesine tepki gösteren Keser, "Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Kendisini "dini değerlerle alay etmekle" suçlayan AKP Kayseri milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun, “Bu hadsiz ve seviyesiz ifadeleri esefle kınıyorum” sözlerine yanıt veren Keser, şu ifadeleri kullandı:

Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için Meclis'te hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek?

MHP'li vekil de tehdit etti

Tartışmaya dahil olan MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy ise Mustafa Keser’i "soytarılıkla" suçlayarak açıkça tehdit etti. Ersoy, Keser’in milletvekiline saygısızlık yaptığını savunarak, "Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın. Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki; yok burası Kayseri burada oyun bozulur" dedi.

Keser, tüm bu baskı ve iptal kararlarına rağmen geri adım atmayacağını belirtti.