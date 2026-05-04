Bosch’un ‘evcil hayvanlı’ Anneler Günü reklamı AKP'nin hedefi oldu: Şirket videoyu kaldırdı, RTÜK inceleme başlattı

Bosch tarafından Anneler Günü dolayısıyla yayımlanan "Tam bi' anne hikayesi" isimli reklam filmi AKP'nin hedefi oldu.

Bir Bosch mağazasında geçen reklamda, iki kadın karakterin annelik üzerine yaptığı sohbetin sonunda, bahsettikleri çocukların aslında evcil hayvanlar olduğu anlaşılıyordu. Reklam filminde kullanılan "Bende de var iki tane", "çocuk işte" gibi ifadeler, "aile yapısını ve annelik kavramını değersizleştirdiği" gerekçesiyle hedef gösterildi.

İlk hamle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Bakan Göktaş, reklamın anneliği değersizleştirdiğini iddia ederek şu mesajı paylaştı:

Annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur.

Konuyla ilgili bir açıklama da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş’ten geldi. Reklam filmi hakkında Üst Kurul tarafından inceleme başlatıldığını duyuran Daniş, şunları kaydetti:

Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir.

Tepkilerin ardından Bosch, herhangi bir açıklama yapmadan reklam filmini tüm mecralardan kaldırdı.