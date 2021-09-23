AKP'li vekil 2023 seçimlerinde verilecek oyu namaz ve oruçla kıyasladı: 'Hesabını vereceksiniz'

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, 2023 seçimlerine ilişkin dikkat çekerek ifadeler kullandı.

Yerel basında yer alan habere göre Yediyıldız, kentte katıldığı bir etkinlikte “Biz elhamdülillah Müslümanız, bugün geldik, yarın gideceğiz. Gittiğimizde de yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. 2023'de yanlışlık olursa Türkiye’de, zannetmeyin ki ben verdiğim oyun hesabını vermeyeceğim, samimiyetle söylüyorum daha fazla vereceksiniz. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz Hac’tan daha fazla verecekseniz" ifadesini kullandı.