AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne bağlı mülk 49 yıllığına Nakşibendi tarikatına kiralandı

AKP'li Üsküdar Belediyesi, belediyeye ait mülkü eğitim ve yurt faaliyetlerinde kullanmaları için Nakşibendi tarikatına bağlı Erenköy Cemaati’ne kiraladı.

23 Derece'den Burcu Uğur'un haberine göre; belediyeye ait mülk, Erenköy Cemaati’nin vakıflarından olan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na 49 yıllığına kiralandı.

Kiralama önerisi, AKP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Üsküdar Belediyesi CHP Meclis üyesi Ayça Mete, "Eğitim ve yurt faaliyetlerinin devlet kontrolünde yapılması şarttır. Bunların çok kötü örneklerini gördük. Bu mülkün Üsküdar belediyesi tarafından yurt, çocuk yuvası yapılmasını da önerdik. TİBAŞ'ı verdikleri gibi verdiler. Karar AKPlilerin oy çokluğu ile geçti" dedi.