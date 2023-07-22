AKP’li Üsküdar Belediyesi işçileri zehirlendi: 'İki personel entübe edildi' iddiası

İstanbul'da AKP’li Üsküdar Belediyesi çalışanları dün yediği yemek sonrasında zehirlendi. İlk olarak 400, daha sonra 600 personelin zehirlendiğini söyleyen avukat Onur Cingil, iki personelin entübe edildiğini de belirtti.

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, personelin köfte veya mercimek çorbasından kaynaklı zehirlendiği düşünülürken, AKP’li belediyeyse konuyla ilgili hâlâ bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili bilgi alınamadığını söyleyen avukat Onur Cingil, “Tedavisi devam edenler var. Bildiğimiz kadarıyla bazı personelin belediye tarafından şikayetçi olunmaması için baskı yapılıyor. Bir an evvel bu konunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Üsküdar 44-45 ilden daha büyük bir yer” dedi.

Cingil’in verdiği bilgiye göre çalışanlar Üsküdar Polis Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan personellerin, birçoğu serum tedavisi olduktan sonra mide ilaçlarıyla taburcu edildi. Ancak entübe olduğu söylenen iki personelin tedavisi devam ediyor.