AKP'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ateşle oynuyorsun, kimi tehdit ettiğine dikkat et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı ve bürokratlara seslendiği video ile ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in ardından AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan da açıklama geldi.

Ünal, Kılıçdaroğlu'na "Bu çağrıyı 15 Temmuzdan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük" dedi.

AKP Grup Başkanvekili açıklamasına, "Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek" diye devam etti.