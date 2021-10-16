AKP Sözcüsü'nden Kılıçdaroğlu'na: Açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bürokratlara seslendiği bir video paylaşarak, "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun. Sizler hâlâ bu pislikten kendinizi sıyırma şansına sahipsiniz" demişti.
Kılıçdaroğlu, "İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; 'efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenap Şahabettin'in bir sözü var. Der ki; En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız" ifadesini kullanmıştı.
'Hukuk dışı bir düzen arayışında'
Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor" dedi. Sosyal medyadan açıklamalar yapan Çelik, şunları paylaştı: