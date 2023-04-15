AKP’li Turan: Seçime girmeyen HDP hazine yardımı almamalı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde AKP İlçe binasının açılışında konuştu.

Birgün'de yer alan habere göre AKP'li Turan, açılış konuşmasında HDP'ye verilen yardımın kesilmesi için Hazine Maliye Bakanlığı'na seslenerek "Bozcaada’dan maliye bakanlığını uyarıyorum. HDP seçime girmeme kararı aldığından dolayı 3 kat fazla para ödemenin dışında olmalı" dedi.

Turan, HDP'nin Yeşil Sol Parti listesinden seçime girme kararı almasına ilişkin ise "Hadi diyelim Anayasa Mahkemesi bu kararı ile bakanlığa yetki ve takdir hakkı vermedi. Peki seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

HDP kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istemişti.

Şahin'in istemini görüşen Anayasa Mahkemesi (AYM), talebi kabul etmiş, HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar vermişti.

AYM, daha sonra yaptığı ikinci görüşmede, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırmıştı.