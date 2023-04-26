AKP'li Turan: Erdoğan'ın sağlık durumunda olağanüstü bir şey yok

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV canlı yayınında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Turan, Erdoğan'ın canlı yayında geçirdiği rahatsızlığın olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti.

Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan programların gözden geçirilebileceğini belirterek "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir" ifadelerini kullandı.