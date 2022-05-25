AKP'li Tayyar'dan seçim çağrısı: 'Ey Kılıçdaroğlu cesaretin varsa kararı millet versin'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kaçış planı diye duyurduğu videoyu paylaşmasının ardından açıklamada bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, seçimleri işaret etti.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesine ilişkin iddialarını içeren video paylaşmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, seçimleri işaret etti.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü. Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek. Kesin çözüm için adres, sandıktır. Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın? Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."

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