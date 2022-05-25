CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesine ilişkin iddialarını içeren video paylaşmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, seçimleri işaret etti.
Tayyar'ın açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'li Tayyar'dan seçim çağrısı: 'Ey Kılıçdaroğlu cesaretin varsa kararı millet versin'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kaçış planı diye duyurduğu videoyu paylaşmasının ardından açıklamada bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, seçimleri işaret etti.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesine ilişkin iddialarını içeren video paylaşmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, seçimleri işaret etti.
Tayyar'ın açıklaması şöyle: