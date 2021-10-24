AKP'li Tayyar: Kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz dün Manisa'da katıldığı programda “Bugün Avrupa’da duyuyorsunuz, yakıtın olmadığı, raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek. Gıdada hiçbir eksiğimiz yok. Pahalılık olabilir. Allah aşkına, Türkiye’de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2-3 telefon var. Türkiye’nin doğal gaz gitmeyen ilçesi kalmadı. Elektrik desen yine aynı, Yolları zaten saymıyorum” demişti.

Demiröz'e tepki AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP iktidarında refah düzeyinin arttığını savundu ancak şimdi AKP'nin "kendi oluşturduğu sınıfa yabancılaştığını" ileri sürdü. Tayyar şunları kaydetti:

"AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı. Artan refah düzeyi, teknolojik gelişime paralel ‘ihtiyaç’ kavramını dönüştürdü. Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!"