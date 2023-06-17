AKP'li Tatvan Belediyesi meclisi 'baypas' etti: Belediye binası da satışa çıktı

AKP’li Tatvan Belediyesi’nin belediye ait tüm gayrimenkullerin satışına karar verdiği ortaya çıktı. Satış kararı verilen hizmet binası için de 45 milyon 11 bin lira bedelle ihale açıldı.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre belediyenin 7 Ocak 2021 tarihli meclis toplantısında “İlçemizde bulunan belediyemize ait tüm gayrimenkullerin satışlarının yapılmasının kabulü” kararıyla satış için belediye encümenini yetkilendirdi.

Kararın 3 ret kararına karşı 11 kabul oyu ile alındığı öğrenildi. Söz konusu kararın alındığı belediye meclisindeki çoğunluğu oluşturan HDP'li üyeler İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Belediyeden satılık belediye binası

Ocak 2021’de alınan karar kapsamında bugüne kadar hangi gayrimenkullerin satışlarının yapıldığı bilgisine henüz ulaşılamazken, belediyeye ait en değerli gayrimenkullerden biri için de geçen ay satış ihalesi açıldı. Belediyenin AKP’ye geçmesine kadar aktif olarak kullanılan eski hizmet binası satışa çıkarıldı.

45 milyon 11 bin lira bedelle açılan ihale yarın yapılacak olan açık artırma usulü satışa çıkarıldı.