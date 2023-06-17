AKP’li başkanın korumalarından usulsüzlüğü duyuran gazeteciye saldırı

Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti.

Aygül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum."

Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" diye tehditler ettiler. Tavan Devlet… pic.twitter.com/11Gi46Juzr — Sinan Aygül (@sinanaygul) June 17, 2023

Müdahale etmek isteyenlere silah gösterildi

Gazeteci Ruşen Takva, saldırı anına dair görüntüyü paylaştı. Görüntülerde saldırıyı engellemek isteyen yurttaşların silahlı bir kişi tarafından uzaklaştırıldığı görüldü.

Gazeteci Sinan Aygül'ün bugün AKP Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından darp edildiği ana dair görüntülere ulaştık.



Görüntülere göre Sinan yolda yürürken arkadan gelen şahıs ilk saldırıyı gerçekleştiriyor. Olayı görüp ayırmaya gelen yurttaşlar… pic.twitter.com/CvnU75Wfym — Ruşen Takva (@RusenTakva) June 17, 2023

'Belediye personeli açığa alındı'

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaşanan saldırıyla bir ilişkisi olmadığına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geylani "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Daha sonra bir belediye personelinin açığa alındığı açıklayan Geylani, sosyal medya paylaşımında "Yaşanan olaydan haberdar olduğum anda hemen ardından Sinan Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olayın yakından takipçisi olacağımızı tekrar ilettik. Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum. Bugün Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim" ifadelerine yer verdi.

Gözaltı kararı

Gazeteci Ruşen Takva, saldırı nedeniyle koruma polisi Engin Kaplan ile belediye memuru Yücel Baysali’nin gözaltına alındığını bildirdi.

Belediyede usulsüzlüğü duyurmuştu

Aygül, iki gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Aygül, şunları yazmıştı:

"Belediyelerin taşınmaz satışları meclis gündeminde. Bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler, ciddi suçlar var. Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar. Bitlis Belediyesinin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesinin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin. Tatvan Belediyesi, orası babanızın çiftliği değil illa "ihaleye fesat karıştırma" dosyası mı açılması lazım..."

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, kentte AKP’lilerin yolsuzlukla ilgili haberlerini yaptığı için sürekli hedefte olan bir isim. AKP’ Bitlis eski milletvekili Vahit Kiler'in şikâyeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Aygül, daha sonra serbest bırakılmıştı. Aygül, daha önce AKP'li Tatvan Belediyesine alınan kişilerin torpiller alındığına ilişkin haberler yapmıştı.