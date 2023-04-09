AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi. Önceki dönem bakanlık yapan Yıldız’ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’nde müşahade altında tutulduğu bildirildi.

Soma Katliamı'nın yaşandığı sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinden bulunan Taner Yıldız, yüzlerce işçinin öldürüldüğü katliamı aklama çabalarıyla hatırlanıyor. Yıldız ayrıca, Amasra maden katliamının ardından TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun başkanlığı görevine getirildi.