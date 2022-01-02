AKP’li Sayan, yaptığı yardımlardan klip hazırladı!

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yılın ilk saatlerinde ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.
Evlerinde ziyaret ettiği yurttaşlara, yakacak, soba, giyim ve gıda yardımında bulunan Sayan’ın, o anları kameralarla kayıt altına alarak belediye ve kendi kişisel sosyal medya sayfalarından müzikli klip şeklinde yayınlaması tepki çekti.
Sabahtan gece saat 22’ye kadar belediye çalışanlarımla birlikte sobası olmayana soba, kömürü olmayana kömür götürdük.. Çocuklarımızı sevindirdik. Onlar yeni yıla mutlu girince biz daha çok mutlu olduk. Dağlarda kayakta değildik. Halkımızın hizmetindeydik.. pic.twitter.com/LjC4HdC5Df— Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) December 31, 2021