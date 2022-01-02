AKP’li Sayan, yaptığı yardımlardan klip hazırladı!

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyenin bütçesinden kentte yoksul ailelere yaptığı yardımı klip olarak sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yılın ilk saatlerinde ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Evlerinde ziyaret ettiği yurttaşlara, yakacak, soba, giyim ve gıda yardımında bulunan Sayan’ın, o anları kameralarla kayıt altına alarak belediye ve kendi kişisel sosyal medya sayfalarından müzikli klip şeklinde yayınlaması tepki çekti.

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