AKP'li Sayan vekillik başvurusunu yaptı: 'Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım bağımsız aday olurdum'

Görevinden istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AKP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Sayan, AKP İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı görevinden istifasını daha önce verdiğini belirtti.

Sayan, "Ağrılılar bana oy vermeseydi seçilebilir miydim? Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum" dedi.

Sayan'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmeler sonrası aday adayı olmak için belediye başkanlığından istifa ettim. Biliyorsunuz memurlar bir ay önceden yani çalışmadan maaş alıyor. Ben ayın 16'sında istifa ettiğimden bana 42 veya 45 bin lira gibi bir maaş yatırdılar. Onu hak etmediğimi düşünerek iade ettim. Yeni gelecek belediye başkanı beni sevsin veya sevmesin, ben onun önünü açmak için elimden gelen ne varsa yapacağım. Bana muhalif olsun veya olmasın.

Birlikte Ağrı'yı en güzel yere getirmek için çalışacağız. Kardeşlik duyguları içinde bunu yapacağız. Bunun başka yolu yok. Ağrı'nın üstünden kimse hesap yapmasın. Ağrı’nın üstünden hesap yapma hakkı Ağrılılara aittir. Ağrılılar bana oy vermeseydi seçilebilir miydim? Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum."

Sayan konuşmasının ardından milletvekili aday adaylığı başvuru dilekçesini AKP İl Başkanı Orhan Güngör'e teslim etti.