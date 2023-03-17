AKP'li Savcı Sayan da vekillik için istifa etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan AKP'den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

Sayan'ın adaylığı için AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Sayan’ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

Oda TV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre, AKP Genel Merkezi'nde Sayan'ın istifasının kriz yarattığı öne sürüldü. Sayan, Erdoğan'ın isteği üzerine istifa ettiğini belirtti. Erdoğan'ın, vekil olmasını istediğini ifade eden Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" diye konuştu.

Savcı Sayan kimdir?

Uzun yıllar CHP'de siyaset yapan ve Deniz Baykal’ın istifasını ağlayarak dinlemesi ile hatırlanan Savcı Sayan, Baykal döneminde CHP'nin MYK üyesi olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ise bu koltuğunu bırakmıştı. 2015 AKP İzmir milletvekili adayı olarak gösterilmiş ancak seçilememişti.