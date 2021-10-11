AKP’li Sancaktepe Belediyesi'nden alkol satışını zorlaştıran karar: 17 kat artırdılar

AKP’li Sancaktepe Belediyesi ilçede alkol satışını zorlaştırmak için yeni bir karara imza attı. İlçede alkol satışına engel olmak için marketlerin alması gereken “Eğitim kurumları ile ibadethanelere mesafe uygunluk yazısı” ücretini yaklaşık 17 kat arttırarak 3 bin 500 TL’den 60 bin TL’ye, tekel bayiler için de 11 kat arttırarak 3 bin 500 TL’den 40 bin TL’ye çıkardı.

İktidar, 2013 yılında 4250 Sayılı ‘’İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda” bir değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, alkollü mekanlar ile alkol satışı yapılan yerlerin örgün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması gerekiyor.

Bu kanuna göre de tekel bayi açmak isteyenler, alkollü içki satmak isteyen zincir marketler ile alkollü içki satışı yapmak isteyen eğlence mekanları bulundukları ilçe belediyesinden “mesafe uygunluk yazısı” almak zorunda. İlçe belediyesi de alkol satışı yapılacak yerin eğitim kurumları ile ibadethanelere en az 100 metre mesafede olup olmadığını ölçüm yaparak tespit ediyor ve 100 metreden fazla uzaklıktaysa ücret karşılığında “mesafe uygunluk yazısı” hazırlıyor. Ardından da alkol satmak isteyen kişi, mekan sahibi veya market bu belgeyle ruhsat başvurusunda bulunuyor.

Ancak, AKP’li Sancaktepe Belediyesi, ilçede alkol satışına engel olmak için tartışmalara neden olacak bir karara imza attı. Sancaktepe Belediyesi, tekel bayiler, alkol satışı yapmak isteyen zincir marketler ve eğlence mekanları için 3 bin 500 TL’ye verdiği mesafe uygunluk yazısına 2022 yılında geçerli olmak üzere zam yapma kararı aldı.

Sancaktepe Belediye Meclisi’nde AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla geçen teklifle, tekel bayiler 3 bin 500 TL olan mesafe uygunluk yazısı ücreti 11 kattan fazla artırılarak tam 40 bin TL’ye çıkarıldı. Alkol satmak isteyen zincir marketler ile eğlence mekanları için de 3 bin 500 TL’ye verilen mesafe uygunluk belgesi 17 kattan fazla artırılarak 60 bin TL’ye çıkarıldı.

'Sadece 15 dakikalık bir iş'

BirGün'ün haberine göre işçinin, emeklinin zor günlerden geçtiği, esnafın kirasını dahi ödeyemez hale düşüp kepenk kapattığı bir dönemde Sancaktepe Belediyesi’nin akıl tutulması diye nitelendirilebilecek kararlar aldığını vurgulayan Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi İlknur Ünlü'nün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tekel bayiler için mesafe uygunluk yazısı adı altında alınan ücret 3 bin 500 TL’ den 40 bin TL’ye, alkol satışı yapan zincir marketler için mesafe uygunluk yazısı ücreti 3 bin 500 TL’den 60 bin TL’ye çıkarıldı. Birçok belediyenin çok cüzi bedellerle yaptığı, ilgili memurun metre yordamıyla 15 dakika da tamamladığı işler için 60 bin TL gibi akla ziyan rakamlar istenmesi, buradaki amacın hizmet değil, belli yaşam tarzlarına saldırı anlamını taşıdığını gösteriyor. İstanbul’un en başarısız belediye başkanları arasında gösterilen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü siyasi geleceğini iş üretmek üzerine değil, siyasi polemikler ve siyasi şovlar üzerine kurgulamaya devam ediyor. Getirilen bu tarifeler hukuka uygun değil ve hizmet anlayışıyla uzaktan yakından örtüşmüyor. Bu fiyat artışıyla yaşam tarzlarına müdahale edilmek isteniyor."