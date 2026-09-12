AKP'li Şamil Tayyar'dan 'mutlak butlan' açıklaması: 'Üst yargıdan dostlarla sohbet ettim, karar bozulmaz'

CHP'nin 38'inci Olağan Kongresi'ne yönelik "mutlak butlan" kararı ile ilgili davaya yönelik nihai karar öncesi AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tayyar, iktidar eliyle CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin Özgür Özel ile arkadaşlarının istifasını üst yargıdan bazı isimlere sorduğunu söyledi.

İstifaların dosya üzerindeki baskıyı kaldırdığını öne süren yargı mensupları, Tayyar'ın iddiasına göre davanın kaldığı yönünde görüş bildirdi.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

AKP'li Tayyar, mutlak butlan kararı bozulsa bile Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyeceğini dile getirerek "mutlak butlan" kararının bozulmayacağını, CHP'nin olağan kurultay takvimini işleteceğini iddia etti.

'Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor, en geç Kasım...'

Tayyarı'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

''Dün akşam üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu. Söz dönüp dolaşıp Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’ndeki 'Mutlak Butlan' davasına geldi. Sohbetten anladıklarımı şöyle özetleyebilirim:

Dosyayı görüşecek üyeler başlangıçta psikolojik baskı altındaymış. Çünkü, verecekleri karar ne olursa olsun siyasi sonuçları itibarıyla ağır bir karar olacak.

Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den istifası, dosya üzerindeki baskıyı kaldırmış. Çünkü, verecekleri kararların istifa sonrası siyasete pek etkisi olmayacak.

Ağırlıklı yorum, davanın konusuz kaldığı yönünde.

Mutlak butlan kararı bozulsa bile Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyecek.

Tedbir kalkacağı için CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekecek.

Peki karar bozulur mu?

Pek sanmıyorum. Davanın sahibi de kalmadı sayılır.

Karar ne zaman çıkar? Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor.

Aksilik oldu, terslik oldu, en geç Kasım’da kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.''

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.