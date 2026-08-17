Mutlak butlan kaosu: CHP’de bir kez daha kılıçlar çekildi

Bundan üç ay öncesine kadar “ülkenin birinci partisi” sloganını kullanan CHP, AKP iktidarının mutlak butlan kararı sonrası büyük bir türbülansın içine girmişti.

İktidar yargısının kararıyla partinin başına geçen Kılıçdaroğlu “arınma” açıklamaları yaparken, Özel ise bu adımın bir AKP darbesi olduğunu dile getirmişti.

Sonuç olarak iki ay boyunca kurultay talep eden Özgür Özel bu çağrısına yanıt alamayınca Yeni Parti’yi kurmuş, bu hamle sonrası CHP’de de yeni bir dönem başlamıştı.

Ancak CHP’nin bu yeni dönemi de belli ki pek “huzurlu” olmayacak.

Kavganın ilk adımı Grup Başkanı seçimi oldu

CHP’de Yeni Parti adımı sonrası kalan ekibin bir “iç bütünlükle” önlerindeki süreci yöneteceği beklentisi, daha en başta boşa düştü.

Partinin meclis grup başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu’na muhalif olan Gürsel Erol, ilk turda Kılıçdaroğlu’nun adayı Faik Öztrak’tan daha fazla oy aldı.

İlk turda Erol’un aldığı 19 oya karşılık Öztrak 18 oyda kaldı.

Bu Yeni Parti kurulduktan sonra Kılıçdaroğlu CHP’sinde kalan 44 vekilden kaçının “kemik” Kılıçdaroğlu destekçisi olduğuna ilişkin de bir veri sunmuş oldu.

Bu ilk turun ardından Kılıçdaroğlu’nun müdahalesi sonrası Erol yarıştan çekildi ve Öztrak bu sayede seçimi kazandı.

Ancak gerilim dinmedi.

Erol yaptığı bir açıklamayla duruma tepki gösterip, “Cumhuriyet Halk Partisi; biat edenlerin değil, fikir üretenlerin, itiraz edebilenlerin ve halk adına konuşabilenlerin partisidir. Ne yazık ki son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur” diyordu.

Gürsel Tekin krizi

CHP’de grup başkanlığı seçimi sonrası ikinci kriz, Gürsel Tekin üzerinden gerçekleşti.

Malum, Gürsel Tekin, CHP’de mutlak butlan krizine uzanan süreçteki ilk kayyımdı.

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak atanan Tekin, kendisinden sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kılıçdaroğlu’yla başlangıçta birlikte hareket ediyordu.

Ancak sonra Kılıçdaroğlu, Tekin’in yerine başka bir ismi İstanbul İl Başkanı olarak atamak isteyince, mahkeme kararıyla göreve geldiğini ve ekim ayına kadar görevinin başında olduğunu hatırlatıyordu. Yani Kılıçdaroğlu’nu Özgür Özel’e karşı kullandığı silahla vuruyordu.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu geri adım atmak zorunda kaldı, şimdilik...

Figüran krizi

Bu iki gelişmenin ardından CHP’yi asıl karıştıran olaylardan biri meydana geldi.

İstanbul’da partinin yeni üye katılım törenine çok sayıda figüran katıldığı ortaya çıkınca parti büyük prestij kaybı yaşadı.

Bu büyük skandal sonrası Kılıçdaroğlu’ndan tek bir açıklama dahi gelmedi.

Olayın bütün suçu törenin ev sahibi Gürsel Tekin’in üzerine kalırken, o da gazetecilere hakaret ederek işin içinden sıyrılmayı deneyince işler daha da tuhaf bir hal aldı.

İtirafçıdan yeni salvolar

Kurultay davasında "rüşvet aldım" diyerek itirafçı olan eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, partinin disiplin kurulu Başkanı Mahir Polat ve Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’i hedef alan açıklamalar yaptı.

Bu açıklamaların önemli olmasının nedenlerinden biri, rüşvet aldım diye itirafta bulunan bu ismin oğlunun Kılıçdaroğlu tarafından parti yönetimine getirilmesiydi.

İddiaya göre oğlu değil, bizzat kendisi parti yönetiminde söz sahibi olmaya çalışıyordu.

Belli ki burada da CHP’nin “yeni” aktörleri birbirine girdi ve tuhaf bir kavga başladı.

“Oğlum Mahir bu işler kiralık adamlar ile genel merkezin önüne gelmeye benzemez. Genel Merkez'deki çeteyi beraber birlikte ifşa edip gerçek anlamda arınacağız. Mahir Polat denen karaktersiz, sen diyorsun ya 'Kemal Kılıçdaroğlu benim suç ortağım.' Nasıl bir suç işlediniz?” gibi ifadeler kullanan Uyanık, Özgür Özel’in ardından şimdi de Kılıçdaroğlu ekibini hedef almış durumda.

Veysi Uyanık, Kılıçdaroğlu ile yan yana...

Kılıçdaroğlu’nun avukatı da hedefte

“Bu bir suç duyurusudur! CHP’nin avukatlığını yapan Celal Çelik FETÖ eli ile monte edilmiştir Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına! …Yeni bir çete çöreklenecek partiye ne güzel! Siz kimsiniz nerden geldiniz?! 30 sene babam, dayım, amcam, dedem delegeydi, senin mazin ne Celal Çelik, oturup il başkanlarını atıyorsun. Pazartesi sabah hepinizi savcılığa vereyim ama senin dosyan dahil FETÖ geçmişini komple eşeleyeceğim! Erdoğan Toprak, Bülent Kerimoğlu artıkları hepiniz gidecekseniz.”

Bu sözler ise bir diğer CHP’li avukat Mehmet Yıldırım tarafından dile getirildi.

Peki, kimdir bu Mehmet Yıldırım?

Özgür Özel’in “Bir avukat ve avukat çetesinin, tutuklularla görüşüp, 'Şu ifadeyi vereceksin, şu kadar para vereceksin' diyerek İBB Borsasını kurduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum" sözleriyle hedef aldığı isimdi Yıldırım.

CHP Genel Merkezi polis eliyle mutlak butlan ekibine teslim edildiğinde, bu isim parti binasında verdiği pozla gündem olmuş, Özel bu fotoğrafa tepki göstermişti.

Şimdi bu isim, bu kez de Kılıçdaroğlu’nun avukatını ve en yakınındaki isimleri hedef almış durumda.

Muharrem İnce’nin İmamoğlu hamlesi ve genel başkan adayları

CHP’de AKP darbesi sonrası her anlamıyla kaos yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun mevcut parti yönetimindeki birçok isimden rahatsız olduğu ancak hamle yapamadığı iddia ediliyor.

Öte yandan CHP’de yeni döneme ilişkin de ciddi bir iç kavga olduğu ifade ediliyor.

Bu kavgaların uzantısı olarak bir liderlik savaşı da yaşanıyor.

İddialara göre Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Gürsel Erol, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce gibi isimler, Kılıçdaroğlu’nun ardından partinin başına geçmek istiyor.

Bu isimler dışında Özel’in geride bıraktığı isimlerden de liderlik yarışına girecek adaylar çıkabileceği ifade ediliyor.

Muharrem İnce’nin geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu’na ilişkin yaptığı paylaşım ve cezaevinde yaptığı ziyaret de Kılıçdaroğlu yönetmene bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak AKP darbesinin ardından CHP’deki tepetaklak olma hali, tüm hızıyla devam ediyor.

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