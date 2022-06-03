AKP'li Şamil Tayyar: Rakip cumhurbaşkanı adayını TÜİK açıkladı

TÜİK'e göre enflasyon Mayıs'ta yüzde 2,98 arttı, yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu. ENAG'a göre ise, Mayıs 2022'de enflasyon yüzde 5,46 olurken yıllık enflasyon yüzde 160,76'ya yükseldi.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar enflasyon değerlerine atıfta bulunarak, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip cumhurbaşkanı adayını muhalefet yerine TÜİK'in açıkladığını" söyledi.

Tayyar, Twitter'dan "2023’e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon" paylaşımını yaptı.