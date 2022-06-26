AKP'li Şamil Tayyar: İl sayısı 50'ye düşürülse ne iyi olur

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılacağını iddia edip daha sonra yanlış anlaıldığını açıklamasının ardından konuya ilişkin bir açıklama da AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Demiröz'ün 100 il açıklamasının "temenni" olduğunu söyleyen Tayyar, kendisininse il sayısının 50'ye düşürülmesini dilediğini belirtti.

'Az vekil, az vali, az masraf'

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Katıldığım hiçbir toplantıda 100 il konusu gündeme gelmedi. Demiröz başkanımız da karar değil temennim dedi. Buna rağmen mevzu hararetlendi, ben de temennimi söyleyim: İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur. Az vekil, az vali, az masraf, çok hizmet." ifadelerine yer verdi.