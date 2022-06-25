AKP'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması: 'Yanlış anlaşıldım'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; 'Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir” dedi.

AKP'li Vedat Demiröz bugün Ahlat Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, şehir sayının 100'e çıkacağını söylemişti.