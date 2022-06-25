AKP'li vekil açıkladı: İl sayısı 100'e çıkacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz bugün Ahlat Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, şehir sayının 100'e çıkacağını söyledi.

Demiröz, "Ahlat’ı bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderlerinin toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşeceklerini bir kent haline getireceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak. İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı'mızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim" diye konuştu.

AKP'li Demiröz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı Türki cumhuriyetlerden yetkililerle 25-26 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Türkiye'deki göçmen sorunundan söz ederken "Elbette Türkiye yol geçen hanı, göçmen kampı değildir. Demografik özellikleri, sosyal dokusu korunmalıdır. Bunlara titizlik gösteriliyorken yabancı düşmanlığını teşvik edenlerin tuzaklarına da uyanık olmak şarttır. Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye hedefliyoruz" demişti.