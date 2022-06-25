Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 9 Haziran'da yaptığı konuşmada yeniden cumhurbaşkanlığına aday olduğunu resmen açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olmasının önünde bir engel olmadığını belirterek “2023'te ikinci adaylığı olacak” ifadesini kullandı.

AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Ağrı'da bulunan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Tartışılan bir konuda Adalet Bakanı'nın hele anayasa ve hukukla ilgili bir konuysa konuşması kadar doğal bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın '2023 seçimlerinde aday olamaz' tartışmasını Millet ittifakı, bileşenleri ve onlara destek verenler televizyonlarda, gazetelerde, değişik mekanlarda yapıyorlar. Siyasiler de yapıyor, herkes yapıyor. Onlar tartışıyor bu konuyu. Biz tartışmaya açmadık. Onun için ben şunu da ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal adaylığını engellemeye bağlamış durumdadırlar. Bu fevkalade onlar için üzüntü verici bir durumdur. Meydana çıkmaktan, adil bir yarışa katılmaktan, milletin hakemliğine başvurmaktan ve milletin verdiği karara rıza göstermekten bu kaçındıklarını gösteriyor.

Anayasa ne diyor, cumhurbaşkanı seçimi statüsü, değişikliği ilk seçimde yürürlüğe girer. Bu değişikliğe göre Başkan Erdoğan ilk defa 2018'in 24 Haziran'ında seçildi. 2 defa seçilemez kuralı burada işlemeye başlıyor. 2023'te yapılacak seçim Başkan Erdoğan'ın 2. seçimi olacaktır."

'İdam' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve son olarak da Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'idam' tartışması hakkında da konuşan Bozdağ, "Biz de bu cezaların tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık, tamamlandığında açıklayacağız" dedi.