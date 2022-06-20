'Erdoğan dördüncü kez de cumhurbaşkanı adayı olabilir' diye yazdı!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Bu millet istediği sürece Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilir. Hatta Anayasa’ya göre 2023 seçimlerinden sonra erken seçim kararı alıp dördüncü kez aday olabilir" dedi.

Anayasa’ya göre Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel bulunmadığını savunan Selvi, "Buradaki maksat ne biliyor musunuz? Şimdiden seçimi kaybedeceklerini anladılar, çamura yatıyorlar. Erdoğan aday olamayacağı seçime giriyor diye algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. İşleri güçleri algı operasyonu yapmak" düşüncesini dile getirdi.