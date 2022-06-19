'Aday olabilmek için Meclis'i feshedecek, erken seçim yapacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Gençlik Buluşması'na katıldı.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz" ifadeleriyle yanıt verdi.