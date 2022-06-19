Tanrıkulu'ndan Soylu'ya yanıt: Gelecekteki Dışişleri Bakanı olarak selamımı iletiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kendisinden dışişleri bakanı olarak bahsedilen bir haberi alıntılayarak "Bu korku size yeter" demişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu millet seni Dışişleri Bakanı değil, Dışişleri'nin lağımcısı bile yapmaz" diyerek Sezgin Tanrıkulu'nu hedef aldı. Tanrıkulu da Soylu'ya cevap verdi.

Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soylu'nun kendisini hedef aldığı bir haberi alıntılayarak "Gelecekteki Dışişleri Bakanı olarak, şimdiki İçişleri Bakanı'na selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.