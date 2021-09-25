Zincir marketlere yönelik müfettiş görevlendirilmesinin ardından AKP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, partiye yakınlığıyla bilinen iki market zinciri sahibini isim vererek hedef aldı, şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'li Şamil Tayyar iki zincir marketi isim verip hedef aldı: Kabineye bile sızdınız!
AKP'li Şamil Tayyar, BİM ve ŞOK marketi isim verip hedef aldı, 'Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız' dedi.
Haber Merkezi
Zincir marketlere yönelik müfettiş görevlendirilmesinin ardından AKP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, partiye yakınlığıyla bilinen iki market zinciri sahibini isim vererek hedef aldı, şu ifadeleri kullandı: