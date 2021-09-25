AKP'li Şamil Tayyar iki zincir marketi isim verip hedef aldı: Kabineye bile sızdınız!

AKP'li Şamil Tayyar, BİM ve ŞOK marketi isim verip hedef aldı, 'Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız' dedi.

Haber Merkezi

Zincir marketlere yönelik müfettiş görevlendirilmesinin ardından AKP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, partiye yakınlığıyla bilinen iki market zinciri sahibini isim vererek hedef aldı, şu ifadeleri kullandı:

"Önce BİM’ci Galip Aykaç. Sonra ŞOK’cu Murat Ülker. Tekelleştiniz. Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız!"

Haber

Erdoğan'ın 'hedef aldığı' market zincirleri belli oldu: Sahipleri Erdoğan'a yabancı değil...