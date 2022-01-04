AKP’li Pendik Belediyesi’nden tepki çeken ‘Spor Toto’ kararı

Pendik Belediyesi ocak ayı oturumlarının ilk birleşimi 3 Ocak günü gerçekleştirildi.

Pendik Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Murat Türkyılmaz’ın yönettiği oturumda AKP grubu, tepki çeken bir teklif sundu.

Teklifte, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e Spor Toto ile protokol yapmak üzere yetki verilmesi istendi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, AKP grubu tarafından mecliste yapılan açıklamada, protokol ile Pendik'teki 10 okulun bahçesi spor salonu olarak düzenlenip gerekli imalatlar yapılacak ve karşılığında da spor salonlarında Spor Toto'nun reklamı yapılacak.

AKP’li Pendik Belediyesi’nin meclis oturumunda oy çokluğu ile alınan karara göre ilçedeki 10 okulun bahçesi, Spor Toto sponsorluğunda spor salonu olarak düzenlenecek ve bunun karşılığında salonlarda Spor Toto’nun reklamı yapılacak.

CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aycan ise karara tepki göstererek, “Spor Toto kumardır. Çocuklarımızın okuyacağı okullarda reklamı olacak. Çok şık ve doğru değil” dedi.

Teklif, AKP grubunun oyları, CHP grubunun muhalefeti ile kabul edildi.

‘Spor Toto kumardır’

Oylama öncesinde CHP grubu teklife tepki gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aycan “Spor Toto ya da başka bir kurumun bu şehre katkı sunmasına karşı değiliz. Ama Spor Toto kumardır. Çocuklarımızın okuyacağı okullarda reklamı olacak. Çok şık ve doğru değil” dedi.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Pendik Belediye Meclisi Üyesi Tarık Balyalı da kararı eleştirdi.

Balyalı “Spor Toto bu ülkenin kurumu, Pendik'e yatırım yapmasında sakınca yok. Pendik Belediyesi Spor Toto ile protokol yapabilir. Bağış ya da herhangi bir geliri kullanılabilir ama çocuklarımızı korumak kaydıyla. Çocuklarımızın okuduğu okullarda Spor Toto'nun reklamını yaparak bağış alma usulü doğru değil. Sonuçta şans oyunudur, kumardır. Ha Spor Toto'nun okulda reklamını yapmışsın ha bir kumar oyununun reklamını yapmışsın” diye tepki gösterdi.

‘Kimsenin içine sinmez’

Balyalı. protokolden okullarda Spor Toto'nun reklamının yapılmasına ilişkin maddenin çıkarılmasını, önümüzdeki ay meclise tekrar sunulmasını önerdi.

Spor Toto'nun reklamının yapılmasının etik olmadığını vurgulayan Balyalı “Okullara böyle bir reklam yapılması Pendik'te kimsenin içine sinmez. AKP’li meclis üyelerinin de içine sinmez” diye konuştu. AKP grubundan eleştirilerle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.